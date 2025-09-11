Брандл: приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым в Италии

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о выступлении Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии.

«У Льюиса Хэмилтона оставался штраф в виде потери пяти позиций с Зандворта за превышение скорости по пути на решётку. Скажем честно, заслуженный. Он стартовал 10-м, но снова прорвался сквозь пелотон, как это было в Сильверстоуне и в других Гран-при. Мы увидели пилотаж Льюиса, каким его помним по предыдущим годам.

В целом казалось, что ему комфортнее в машине, и, похоже, изменился настрой. Он старался выжать максимум из того, что есть, а не разочаровывался по поводу болида, который не позволяет побеждать. Пожалуй, он также смирился с тем, насколько быстр Шарль Леклер. Приятно, что Хэмилтон выглядел более счастливым», – приводит слова Брандла Sky Sports.