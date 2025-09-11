В Aston Martin выпустили детскую коляску в цветах машины Формулы-1

Компания Aston Martin совместно с британским брендом egg выпустила линейку детских колясок. Они представлены в трёх цветовых гаммах, одна из которых повторяет расцветку гоночных машин Aston Martin в Формуле-1 и гонках на выносливость.

Коляски построены на базе моделей компании BabyStyle, которой принадлежит бренд egg, при этом коллекция от Aston Martin отличается элементами, вдохновлёнными автомобилями марки. Так, стёжка ткани повторяет интерьер Aston Martin DBX707, а колёсные диски выполнены в стиле моделей Valour и Victor.

Публичная презентация коллекции состоялась на выставке в Кёльне, а в продажу коляски, созданные в рамках коллаборации Aston Martin и egg, поступят в четвёртом квартале 2025 года.