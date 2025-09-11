«Риск этого не стоит». Ферстаппен — о своём отношении к участию в «Дакаре» и «Инди-500»

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, почему он не хочет участвовать в знаменитом ралли-марафоне «Дакар» и «500 милях Индианаполиса» в будущем.

«Да, я бы сказал, что рисковать, выступая там, не стоит. После Формулы-1 ты и так уже много лет рисковал жизнью. Так что это просто очередной риск, который не стоит этого в такие моменты», — приводит слова Макса Ферстаппена Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Ферстаппен неоднократно проявлял интерес к выступлениям в гонках GT и участию в легендарном марафоне «24 часа Нюрбургринга». Ранее в 2025 году Ферстаппен под псевдонимом Франц Херман принимал участие в тестах на «Северной петле» и установил рекорд трассы.