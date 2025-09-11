Скидки
Макс Ферстаппен: Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

«То, что он делает, впечатляет для его возраста, да? Это невероятно.

Послушайте, это правда, что «Золотой мяч» должны выигрывать лучшие, но, честно говоря, сейчас, после эпохи Месси и Криштиану Роналду, нет явного победителя, по крайней мере для меня. Сейчас нет игрока, который бы значительно опережал остальных. Возможно, кто-то ещё слишком молод или что-то ещё. Но я уверен, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы», — приводит слова Макса Ферстаппена Mundo Deportivo.

