«Не рассчитываем на победы». В «Ред Булл» с пессимизмом смотрят в 2026 год

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о перспективах австрийской команды после смены технического регламента.

«Это действительно Эверест, но мы подходим к нему с той же стратегией, что и вся компания Red Bull. Наша компания знает, как их покорять. У нас есть всё необходимое, чтобы пройти этот путь как можно быстрее, но мы не питаем иллюзий: мы не рассчитываем на победу уже в 2026 году.

Только «Ред Булл» в современной Формуле-1 удалось собрать команду с нуля и стать чемпионом, и только нам удалось самостоятельно создать силовую установку. То есть, конечно, никаких сроков нет, но мы способны на всё», — приводит слова Лорана Мекиса Autosprint.