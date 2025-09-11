Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не рассчитываем на победы». В «Ред Булл» с пессимизмом смотрят в 2026 год

«Не рассчитываем на победы». В «Ред Булл» с пессимизмом смотрят в 2026 год
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о перспективах австрийской команды после смены технического регламента.

«Это действительно Эверест, но мы подходим к нему с той же стратегией, что и вся компания Red Bull. Наша компания знает, как их покорять. У нас есть всё необходимое, чтобы пройти этот путь как можно быстрее, но мы не питаем иллюзий: мы не рассчитываем на победу уже в 2026 году.

Только «Ред Булл» в современной Формуле-1 удалось собрать команду с нуля и стать чемпионом, и только нам удалось самостоятельно создать силовую установку. То есть, конечно, никаких сроков нет, но мы способны на всё», — приводит слова Лорана Мекиса Autosprint.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Ред Булл» внезапно недосягаем, а Пиастри заставили уступить Норрису. Каким был ГП Италии
Live
«Ред Булл» внезапно недосягаем, а Пиастри заставили уступить Норрису. Каким был ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android