Ферстаппен назвал лучших пилотов в квалификациях и гонках в современном пелотоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выбрал лучших пилотов в квалификации, гонке, а также в некоторых других компонентах в пелотоне, не считая себя.

«Лучший в квалификациях? Сложно. Я всегда считал Шарля Леклера очень сильным пилотом в этом компоненте.

Лучший в гонках? Не знаю. Мне всегда было по душе то, как Фернандо Алонсо проводит гонки. Он настоящий боец. Вот что мне нравится.

Лучший по обгонам? Леклер хорош в этом.

В защите? Фернандо Алонсо! Он блестяще защищается. Лучший по настрою на борьбу? Тоже Фернандо, без сомнений», — приводит слова Ферстаппена Mundo Deportivo.

Ранее Ферстаппен раскрыл своё отношение к участию в «Дакаре» и «500 милях Индианаполиса».

