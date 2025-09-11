Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в Формулу-1

Ральф Шумахер: будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в Формулу-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о потенциальных новичках Формулы-1 — воспитаннике «Ред Булл» Арвиде Линдбладе и юниоре «Макларена» Алексе Данне.

«Сложно сказать точно, в Формуле-1 всё быстро меняется. Конечно, есть суперталантливые ребята, например, Алекс Данн. Также есть Линдблад. Считаю, они в итоге пробьются в Формулу-1. Как минимум один из них, если «Макларен» позволит. Но будет полным безумием, если не позволит. В то же время места довольно ограничены», — приводит слова Ральфа Шумахера Formel1.de.

Ожидается, что Линдблад может дебютировать в Формуле-1 в следующем году в составе «Рейсинг Буллз». Что касается Данна, то его переход в Формулу-1 пока под вопросом.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Фото: бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров встретился с Фёдором Смоловым
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android