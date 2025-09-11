Ральф Шумахер: будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о потенциальных новичках Формулы-1 — воспитаннике «Ред Булл» Арвиде Линдбладе и юниоре «Макларена» Алексе Данне.

«Сложно сказать точно, в Формуле-1 всё быстро меняется. Конечно, есть суперталантливые ребята, например, Алекс Данн. Также есть Линдблад. Считаю, они в итоге пробьются в Формулу-1. Как минимум один из них, если «Макларен» позволит. Но будет полным безумием, если не позволит. В то же время места довольно ограничены», — приводит слова Ральфа Шумахера Formel1.de.

Ожидается, что Линдблад может дебютировать в Формуле-1 в следующем году в составе «Рейсинг Буллз». Что касается Данна, то его переход в Формулу-1 пока под вопросом.

