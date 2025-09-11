Скидки
Электросерия Moto E закрывается после семи сезонов существования

Электросерия Moto E закрывается после семи сезонов существования
Международная мотоциклетная федерация (ФИМ) сообщила, что чемпионат по гонкам на электробайках MotoE не состоится в 2026 году.

Напомним, соревнования по Moto E проходят в рамках уикендов основной серии — MotoGP. Нынешний сезон является седьмым в истории электрического чемпионата.

Официально объявлено, что проведение чемпионата приостановлено. Как гласит официальное заявление промоутера, судьба MotoE «будет пересмотрена, если актуальность электрических мотоциклов – или любой другой альтернативной «зелёной» технологии – возрастёт в будущем».

Лидером сезона-2025 является итальянец Маттиа Касадель. Он по дополнительным показателям опережает соотечественника Лоренцо Бальдассари.

