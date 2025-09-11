Скидки
Эксперт: не думаю, что Норрис уйдёт из «Макларена», если проиграет титул

Эксперт: не думаю, что Норрис уйдёт из «Макларена», если проиграет титул
Бывший менеджер команд Формулы-1 «Джордан» и «Ягуар» Марк Галлахер высказался о возможном влиянии на Ландо Норриса поражения в борьбе за титул с Оскаром Пиастри.

«Я не думаю, что есть хоть какая-то вероятность ухода Норриса. «Макларен» высоко его ценит, меня всегда впечатляла скорость Норриса, как в квалификациях, так и в гонках. Если посмотреть на данные, проанализировать круги, то они почти равны с Оскаром. Оба гонщика очень сильные, это фантастический дуэт.

Но победить может только один. Однако другому не стоит чувствовать себя уязвлённым. Это спорт. Я не думаю, что проигрыш скажется на Норрисе. В Зандворте он сошёл не по своей вине. Да, ранее случались ошибки, но настоящий вопрос заключается в том, сделал ли он из них выводы», — приводит слова Галлахера RacingNews365.

