«Перчатки сброшены». Эксперт — о противостоянии Норриса и Пиастри в борьбе за титул

Бывший менеджер команд Формулы-1 «Джордан» и «Ягуар» Марк Галлахер высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за титул в 2025 году.

«Как мне кажется, Пиастри смог совершить несколько шагов вперёд в 2025 году, а Ландо показывает схожий темп. Ключевой момент заключается в том, сможет ли Ландо справиться со своей психологической слабостью. Пресса очень любит спекулировать по поводу его сомнений в себе.

Он говорил о своём психическом здоровье в подкасте, но истинная картина в том, что сейчас он на вершине мирового автоспорта, и любая слабость будет раздуваться, будь она реальной или воображаемой. Но, думаю, разговоры о слабости окончены. Это битва. И в ней Пиастри является противником. Перчатки сброшены», — приводит слова Галлахера RacingNews365.