Култхард выразил мнение, в каком случае Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«На самом деле это зависит даже не от Макса. Я думаю, он хочет посмотреть на расклад сил в 2026 году. Если у «Ред Булл» будут серьёзные проблемы с двигателем, то появится большой повод для беспокойства. Если всё будет не так и плохо… То это выиграет для «Ред Булл» немного времени.

Но если будут проблемы, то, скорее всего, Макс перейдёт в другую команду. Он имеет на это полное право. И вряд ли кто-то может его в этом упрекнуть. Но если это произойдёт, то Макс придёт в «Ред Булл», посмотрит руководству в глаза и скажет прямо о причинах этого. Он открытый парень, и без причины он не покинет коллектив», — приводит слова Култхарда Autosport.