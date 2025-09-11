Бортолето: не считаю, что карьера Хюлькенберга сложилась справедливо

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своём напарнике Нико Хюлькенберге.

«Нико выступал в Формуле-1 на протяжении 15 лет. Он боролся за то, чтобы завоевать свой первый подиум в карьере. А для меня важна справедливость. И я никогда не считал, что его карьера сложилась справедливо. Нико мог достичь гораздо большего, если бы попадал в нужные команды в нужный момент, в команды, которые его бы поддерживали. Не думаю, что это у него было.

Когда он завоевал подиум, я был искренне счастлив, так как считал, что он этого заслуживает. Возможно, сам он не признаётся, но это было тяжело для него — провести 15 лет без подиумов. Он невероятно быстр и сильно подгоняет меня. Я бы не смог оказаться на нынешнем уровне без него», — приводит слова Бортолето Motorsport.