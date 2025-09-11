В «Ред Булл» настроены привезти обновления для машины Цуноды на этап в Баку

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что на Гран-при Азербайджана Юки Цунода получит обновлённое днище, конфигурацию которого Макс Ферстаппен использовал в Гран-при Италии.

«Если говорить совсем честно, у нас есть обновления только на машине Макса. Мы думаем, что, вероятно, больше не будет небольших обновлений, тем более сейчас, на данном этапе сезона, речь уже не идёт о крупных пакетах новинок. Теперь мы надеемся получить обновления по обеим машинам к следующей гонке в Баку. Думаю, в Монце наши новинки хорошо сработали.

Обновление днища стало небольшим шагом в верном направлении. И это не просто несколько десятых. Должен уточнить: это небольшой прирост производительности, но всё имеет значение», — приводит слова Лорана Мекиса Motorsport.