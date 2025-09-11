«Нулевой». Мекис оценил свой вклад в победу «Ред Булл» в Италии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о том, насколько большой вклад он внёс в победу команды на Гран-при Италии.

«Ответ очень простой: мой вклад нулевой. Я не шучу. Полторы тысячи людей работают над тем, чтобы сделать нашу машину быстрее, чтобы извлечь дополнительные сотые и тысячные секунды. Так что да, я внёс нулевой вклад.

Наша главная цель — создать условия для наших талантов, чтобы они смогли максимально себя реализовать. Это всё», – приводит слова Мекиса Motorsport.

Напомним, победу в Гран-при Италии одержал четырёхкратный и действующий чемпион мира из «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередив обоих гонщиков «Макларена» — Ландо Норриса и Оскара Пиастри.