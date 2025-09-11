Скидки
Култхард оценил шансы Ферстаппена перейти в «Мерседес» или «Феррари»

Култхард оценил шансы Ферстаппена перейти в «Мерседес» или «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард оценил, куда может перейти четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Могу ли я представить себе, как Ферстаппен переходит в «Мерседес»? Конечно, могу. Значит ли это, что переход случится? Конечно, нет. Думаю, я могу дать те же 50% и на то, что Макс в итоге окажется в «Феррари».

Он перейдёт в ту команду, в которой у него будут самые большие шансы оказаться за рулём победной машины. Макс не станет менять команду ради денег, он уже заработал достаточно. Он пойдёт туда, где сможет быть собой и побеждать», – приводит слова Дэвида Култхарда Autosport.

