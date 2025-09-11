Скидки
Максу Ферстаппену задали вопрос о величайшем пилоте Формулы-1 в истории

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу величайшего пилота Формулы-1 в истории.

«Кто лучший гонщик в истории Формулы-1? Не могу ответить на этот вопрос. В каждой эпохе было множество великих гонщиков. Думаю, важнее просто ценить всех хороших гонщиков, которые когда-либо выступали», — приводит слова нидерландского пилота Mundo Deportivo.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 230 очков.
Ранее Ферстаппен назвал лучших пилотов в квалификациях и гонках в современном пелотоне.

