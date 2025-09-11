Ферстаппен ответил, скучает ли он по противостоянию с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу прошлых противостояний с пилотом Льюисом Хэмилтоном, который сейчас выступает за итальянскую команду «Феррари».
«Скучаю ли я по битвам с Льюисом? Нет… скучать – слишком громко сказано. Но я ценю битву, которая была между нами», — приводит слова Ферстаппена издание Mundo Deportivo.
Напомним, особенно острой борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном получилась в сезоне-2021. Нидерландец тогда в итоге стал чемпионом. В решающей гонке, Гран-при Абу-Даби, Макс вырвал победу у Льюиса. В ходе заезда дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. Британец болезненно воспринял то поражение.
