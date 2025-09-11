«Тото впервые меняет тон». Росберг отреагировал на слова Вольфа в адрес Антонелли

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал недавние слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о пилоте команде Андреа Кими Антонелли. После недавнего Гран-при Италии Вольф признался, что остался разочарован.

Антонелли в Монце показал девятый результат. Другой пилот немецкой команды Джордж Расселл был пятым.

«Меня это удивляет, ведь на данный момент единственный выбор, который у них есть, – это просто дать Кими как можно больше времени и не критиковать его публично. Впервые Тото меняет тон… как правило за этим стоит какая-то причина. Тото очень расчётлив в своих комментариях. Возможно, он хочет оказать некоторое давление на Кими и его семью, чтобы они попробовали другой подход», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports’ F1 Show.

