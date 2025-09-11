«Тото впервые меняет тон». Росберг отреагировал на слова Вольфа в адрес Антонелли

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал недавние слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о пилоте команде Андреа Кими Антонелли. После недавнего Гран-при Италии Вольф признался, что остался разочарован.
Антонелли в Монце показал девятый результат. Другой пилот немецкой команды Джордж Расселл был пятым.
«Меня это удивляет, ведь на данный момент единственный выбор, который у них есть, – это просто дать Кими как можно больше времени и не критиковать его публично. Впервые Тото меняет тон… как правило за этим стоит какая-то причина. Тото очень расчётлив в своих комментариях. Возможно, он хочет оказать некоторое давление на Кими и его семью, чтобы они попробовали другой подход», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports’ F1 Show.
Антонелли позвонил маме после поула в Майами:
- 11 сентября 2025
-
20:02
-
19:01
-
17:59
-
16:43
-
16:40
-
15:52
-
15:48
-
15:34
-
14:34
-
14:29
-
14:01
-
13:57
-
12:56
-
11:49
-
10:59
-
10:24
-
09:48
-
09:37
-
09:08
-
00:57
-
00:43
- 10 сентября 2025
-
23:48
-
23:41
-
22:53
-
21:55
-
21:39
-
20:53
-
20:05
-
19:55
-
19:44
-
18:20
-
18:04
-
16:03
-
14:52
-
14:15