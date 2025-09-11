Скидки
Ферстаппен назвал действующего пилота Ф-1, у которого могло быть больше титулов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил уважение к испанскому ветерану Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), признавшись, что хотел бы с ним сразиться за титул в следующем сезоне Формулы-1.

«Я бы очень хотел. Это было бы фантастически. Я очень уважаю Фернандо. Это великий чемпион. Было бы здорово, но сейчас очень сложно сказать, какой будет Формула-1 в 2026 году. Думаю, Фернандо мог бы выиграть гораздо больше, чем он выиграл. Это точно. Он мог бы добиться большего, если бы оказался в правильной команде в правильное время», — приводит слова Ферстаппена Mundo Deportivo.

Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1.

