«Мерседес» заблокировал тесты Валттери Боттаса в команде Ф-1 «Кадиллак» — GPblog

Американская команда «Кадиллак» планировала пригласить гонщика Валттери Боттаса для участия в тестах, чтобы помочь собрать данные инженерам в рамках подготовки к сезону-2026, однако «Мерседес» принял решение не отпускать финна до конца нынешнего сезона. Об этом информирует GPblog. Боттас является резервистом немецкой команды.

Также сообщается, что Боттас с пониманием отнёсся к решению своего нынешнего работодателя. Предполагается, что вместо Валттери на тестах может выступить Колтон Херта.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас вместе с Серхио Пересом будут боевыми пилотами американской команды.

