Ральф Шумахер рассказал, почему не общается с Флавио Бриаторе

Ральф Шумахер рассказал, почему не общается с Флавио Бриаторе
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер рассказал, почему между ним и Флавио Бриаторе существует недопонимание. По словам немца, исполнительный советник «Альпин» в своё время неправильно истолковал его комментарии, что привело к охлаждению их отношений.

«Флавио Бриаторе сейчас со мной не разговаривает. Он действительно зол на меня, потому что неправильно понял мои слова. Я всего лишь сказал, что люди вроде Флавио и, к слову, Кристиана Хорнера не могут в одиночку быть моделью для подражания. Нужно двигаться по примеру «Макларена».

Кто-то должен заниматься маркетингом, работать с людьми, привлекать персонал, который нужен Андреа Стелле. Именно это я имел в виду, и это относится не только к Флавио, но и к Хорнеру. Здесь нет никакой связи с возрастом. Мне нравится Флавио, и, конечно, он не сможет заниматься этим ещё 100 лет. А вообще времена просто изменились», — сказал Шумахер на канале Sky Sport Formel 1 в YouTube.

