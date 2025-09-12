Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал, как изменилась его жизнь после рождения дочери

Макс Ферстаппен рассказал, как изменилась его жизнь после рождения дочери
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что появление в семье дочери Лили сильно повлияло на его приоритеты.

«Изменились ли мои приоритеты? Да, они изменились. Приходишь домой, а там кто-то новый, новый член семьи. Это невероятно красиво. Я всегда знал, что хочу детей, поэтому как же здорово, что у меня появилась дочь. Я действительно наслаждаюсь этим. Это, наверное, делает тебя более спокойным, более ответственным и позволяет понять, что в жизни есть что-то за границами Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена.

Лили является дочкой Ферстаппена и его возлюбленной Келли Пике. Девочка появилась на свет весной 2025 года.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Ферстаппен назвал действующего пилота Ф-1, у которого могло быть больше титулов

Пике-младший обстрелял Ферстаппена водой:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android