Макс Ферстаппен рассказал, как изменилась его жизнь после рождения дочери

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что появление в семье дочери Лили сильно повлияло на его приоритеты.

«Изменились ли мои приоритеты? Да, они изменились. Приходишь домой, а там кто-то новый, новый член семьи. Это невероятно красиво. Я всегда знал, что хочу детей, поэтому как же здорово, что у меня появилась дочь. Я действительно наслаждаюсь этим. Это, наверное, делает тебя более спокойным, более ответственным и позволяет понять, что в жизни есть что-то за границами Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена.

Лили является дочкой Ферстаппена и его возлюбленной Келли Пике. Девочка появилась на свет весной 2025 года.

