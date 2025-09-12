Пиастри объяснил пропуск Норриса на Гран-при Италии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о причинах, по которым он легко согласился пропустить Ландо Норриса на Гран-при Италии.

«Мы много раз говорили, что нам не нужен шанс на успех только в этом году. В следующем году произойдут серьезные изменения в правилах — мы не знаем, насколько конкурентоспособными будем мы, и мы не знаем, насколько конкурентоспособными будут другие участники.

В конечном итоге мы хотим иметь наилучшие шансы на победу в чемпионатах до тех пор, пока мы являемся гонщиками Формулы-1, а мы оба в «Макларене» уже достаточно давно. Защита людей вокруг нас, которые дают нам эту возможность, — очень важная задача. В такие моменты легко отодвинуть себя на второй план.

Если бы мы боролись очень плотно на протяжении всей гонки, то ситуация была бы немного иной, но Ландо всю гонку опережал на несколько секунд, так что меня это не беспокоит. Опять же, мы не просто хотим в этом году бороться за чемпионство; мы хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше. Важно защищать всех наших людей, потому что именно это даёт нам надежду на чемпионство на долгие годы», — приводит слова Оскара Пиастри RacingNews365.