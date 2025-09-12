Скидки
Сайнс: пытаемся понять слабость машины «Уильямса»

Сайнс: пытаемся понять слабость машины «Уильямса»
Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о работе над машиной команды и о решении её проблем.

«В первую очередь, мы пытаемся понять, откуда у болида слабости. Что показывают данные по аэродинамике? Проблема в подвеске или в настройках? Может быть, дело в другом внутреннем устройстве машины? Где этот скрытый элемент, который создаёт настолько специфическую среду? Ведь в Венгрии мы на секунду отставали от «Феррари», а в Майами и Имоле были быстрее них.

Это должно быть что-то серьёзное. Что-то, что мы пока не понимаем и не можем обнаружить — в то время как разрабатываем болид для следующего сезона. Мы пытаемся понять, в чём же проблема этой машины и прошлых её версий», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

