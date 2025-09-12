Скидки
«Бинотто справился бы лучше». Ди Монтедземоло назвал одну из главных проблем «Феррари»

«Бинотто справился бы лучше». Ди Монтедземоло назвал одну из главных проблем «Феррари»
Бывший босс «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о ситуации внутри итальянской команды.

«В «Феррари» я научился тому, что если ты выигрываешь, то нужно работать ещё усерднее. А сейчас, когда они не побеждают, им нужно работать в разы сильнее. Нужно выбирать правильных людей. В моё время у меня было несколько хороших людей, кто-то из них на первом плане, кто-то на втором. Маттиа Бинотто справился бы лучше, если бы его оставили.

Постоянные изменения означают потерю одного из важных элементов, стабильности. Если происходит изменение, то приходится начинать сначала. Многое нужно сделать. В «Феррари» сейчас делают заявления, которые порождают завышенные ожидания. Но сначала нужно показать результат, а затем уже о чём-то говорить», — приводит слова ди Монтедземоло Corriere dello Sport.

Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
