«Бинотто справился бы лучше». Ди Монтедземоло назвал одну из главных проблем «Феррари»

Бывший босс «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о ситуации внутри итальянской команды.

«В «Феррари» я научился тому, что если ты выигрываешь, то нужно работать ещё усерднее. А сейчас, когда они не побеждают, им нужно работать в разы сильнее. Нужно выбирать правильных людей. В моё время у меня было несколько хороших людей, кто-то из них на первом плане, кто-то на втором. Маттиа Бинотто справился бы лучше, если бы его оставили.

Постоянные изменения означают потерю одного из важных элементов, стабильности. Если происходит изменение, то приходится начинать сначала. Многое нужно сделать. В «Феррари» сейчас делают заявления, которые порождают завышенные ожидания. Но сначала нужно показать результат, а затем уже о чём-то говорить», — приводит слова ди Монтедземоло Corriere dello Sport.