Марко: Хаджар достаточно ментально устойчив, чтобы противостоять Ферстаппену

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Ментально он достаточно устойчив, чтобы выдержать борьбу с Ферстаппеном. Он почти не ошибается, что удивительно для новичка. С каждым этапом Исак выступает всё лучше и лучше. Он полностью включается в гонку уже через несколько кругов – независимо от того, выступал ли он на трассе до этого. он очень быстрый пилот.

Если говорить о сезоне-2026, то мы хотели бы выбрать пилота из нашей программы, программы «Ред Булл». Если будет суперталант из другой программы, о мы, конечно же, не закроем на это глаза – но пока такого не произошло», — приводит слова Марко Motorsport Week.