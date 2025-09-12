Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис: уверен, все будут рады снова увидеть Риккардо в паддоке

Мекис: уверен, все будут рады снова увидеть Риккардо в паддоке
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение Даниэля Риккардо завершить карьеру и стать амбассадором «Форда».

«Приятно видеть, что Даниэль присоединился к «Форду» в этом приключении. Думаю, это один из многих примеров того, как много точек соприкосновения есть между нашими компаниями, между нашими проектами.

От этого захватывает дух. Я уверен, все будут рады снова увидеть Даниэля в паддоке. Думаю, он будет там иногда появляться благодаря «Форду», — приводит слова Лорана Мекиса RacingNews365.

Даниэль Риккардо выступал в Формуле-1 с 2011 по 2024 годы и одержал восемь побед — включая Гран-при Монако 2018 года. Австралиец покинул чемпионат мира после Гран-при Сингапура в сентябре прошлого года и с тех пор не выходил на старт каких-либо официальных соревнований.

Материалы по теме
Даниэль Риккардо заявил о завершении гоночной карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android