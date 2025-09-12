Мекис: уверен, все будут рады снова увидеть Риккардо в паддоке

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение Даниэля Риккардо завершить карьеру и стать амбассадором «Форда».

«Приятно видеть, что Даниэль присоединился к «Форду» в этом приключении. Думаю, это один из многих примеров того, как много точек соприкосновения есть между нашими компаниями, между нашими проектами.

От этого захватывает дух. Я уверен, все будут рады снова увидеть Даниэля в паддоке. Думаю, он будет там иногда появляться благодаря «Форду», — приводит слова Лорана Мекиса RacingNews365.

Даниэль Риккардо выступал в Формуле-1 с 2011 по 2024 годы и одержал восемь побед — включая Гран-при Монако 2018 года. Австралиец покинул чемпионат мира после Гран-при Сингапура в сентябре прошлого года и с тех пор не выходил на старт каких-либо официальных соревнований.