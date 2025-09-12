Руководитель «Форда»: участие Ферстаппена — один из залогов успеха новой силовой установки

Исполнительный директор «Форда» Джим Фарли высказался о роли Макса Ферстаппена в работе над новым двигателем на сезон-2026.

«Думаю, участие Ферстаппена — один из залогов успеха новой силовой установки. Я говорил с Максом, в «Форде» стали уважать его еще больше. Мы смотрели за его выступлениями в этом сезоне и за тем, как н без драмы обеспечивал стабильность в обстановке внутри команды, в которой мы все просто пытаемся выполнять свою работу.

Я заметил это, сравнив его прошлогодний взгляд на ситуацию с нынешним. умаю, это одна из самых замечательных черт Лорана Мекиса и команды, они все преданы друг другу», — приводит слова Джима Фарли GPBlog.