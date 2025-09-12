«Ситроен» станет новым участником Формулы-Е

Команда «Ситроен» станет участником чемпионата Формулы-Е с сезона-2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт серии.

Ожидается, что французский автопроизводитель заменит в пелотоне со следующего сезона «Мазерати», который покидает чемпионат после завершения 11-го сезона.

Команда объявила, что примет участие в предсезонных тестах, которые пройдут с 27 по 30 октября на трассе имени Рикардо Тормо в Испании.

Напомним, первый этап нового сезона пройдёт 6 декабря на городской трассе в Сан-Паулу.

Как сообщают источники, в качестве потенциальных пилотов рассматриваются Ник Кэссиди и Жан-Эрик Вернь.