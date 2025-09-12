Окон высказался о пользу сотрудничества с «Тойотой»

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о пользе сотрудничества американской команды с «Тойотой».

«Тойота» здорово нам помогает. Например, перед стартом сезона я и Олли Берман получили возможность проехать на тестах в Хересе. Мне было очень важно провести некоторое время за рулем болида, чтобы разобраться в некоторых мелочах перед стартом тестов.

У нас есть и другие планы в рамках сотрудничества. Тот же симулятор, например. В остальном, думаю, лучше поговорить с Аяо Комацу. Здорово, что мы работаем вместе с «Тойотой». Они потрясающие, очень увлеченные гонками люди. Каждая встреча с ними вызывает улыбку. Не каждый бренд придает тебе столько сил и мотивацию. Для нас это крупный партнёр и они многое дают команде», — приводит слова Окона Motorsport Week.