Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон высказался о пользу сотрудничества с «Тойотой»

Окон высказался о пользу сотрудничества с «Тойотой»
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о пользе сотрудничества американской команды с «Тойотой».

«Тойота» здорово нам помогает. Например, перед стартом сезона я и Олли Берман получили возможность проехать на тестах в Хересе. Мне было очень важно провести некоторое время за рулем болида, чтобы разобраться в некоторых мелочах перед стартом тестов.

У нас есть и другие планы в рамках сотрудничества. Тот же симулятор, например. В остальном, думаю, лучше поговорить с Аяо Комацу. Здорово, что мы работаем вместе с «Тойотой». Они потрясающие, очень увлеченные гонками люди. Каждая встреча с ними вызывает улыбку. Не каждый бренд придает тебе столько сил и мотивацию. Для нас это крупный партнёр и они многое дают команде», — приводит слова Окона Motorsport Week.

Материалы по теме
«Топ-уровень». Окон рассказал, что его удивило в «Хаасе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android