«Невероятно». Росберг — о решении Ферстаппена выступить на «Нордшляйфе»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о решении Макса Ферстаппена принять участие в гонках на «Северной петле».

«Лично я никогда такого не делал. Мне и команда никогда не разрешала. Но я нахожу очень поразительным, что Макс решился это сделать. Это просто невероятно. Мы все гонщики, а с учётом календаря на 24 Гран-при, мы всегда выкладываемся на пределе возможностей. А между гонками ты можешь думать только о том, чтобы передознуть и провести время дома.

И дома ты занимаешься обычными делами – тренируешься, поддерживая форму, проводишь время с детьми, ну и так далее. А Макс собирается поехать на экзамен, чтобы получить лицензию и допуск к гонке в субооту, чтобы потом, вероятно, получить допуск к гонке класса «А» в воскресенье. Это невероятно», — приводит слова Росберга RacingNews365.

