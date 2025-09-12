Скидки
Хэмилтон: я скучаю по работе с Боттасом

Хэмилтон: я скучаю по работе с Боттасом
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о выборе пилотов командой «Кадиллак», подписавшей контракты с Валттери Боттасом и Серхио Пересом.

«Нет никакой небходимости говорить о таланте Боттаса, который он показывал на протяжении всей карьеры. «Кадиллак» получил одного из самых честных финнов, и, вероятно, самого забавного из них. Это самый искренний человек – скучаю по работе с ним.

Думаю, в команде выбрали правильных пилотов. Мы увидим и Серхио, у которого потрясающий опыт. Их знания, полученные в ходе выступления за две сильных команды, помогут «Кадиллаку» быстрее добиться прогресса», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

