Авто Новости

Ирвайн: Шумахер недобрал много титулов, перейдя в «Феррари»

Ирвайн: Шумахер недобрал много титулов, перейдя в «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1 Эдди Ирвайн высказался о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере в контексте выступлений Макса Ферстаппена и его возможной смены команды.

«Во времена моих выступлений, когда в «Феррари» перешёл Шумахер, он считался быстрейшим гонщиком Формулы-1 с приличным запасом. Из-за этого в «Феррари» пришли и Рори Бирн, и Росс Браун. Вся команда была построена вокруг того факта, что Михаэль пришёл из другого мира. В какой-то степени с ним можно сравнить нынешнего Макса Ферстаппена.

Если Макс сменит команду, то он может привести за собой многих специалистов. Потому что без выстроенной системы вы ничего не измените, всё останется прежним.

Михаэль многим пожертвовал ради перехода в «Феррари», возможно, решившись на этот переход, он недобрал два, три, а то и пять титулов», — приводит слова Ирвайна GPBlog.

