Эксперт рассказал, в чём Мекис превосходит Хорнера

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сравнил бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и нынешнего босса команды Лорана Мекиса.

«Думаю, Лоран Мекис понимает технические запросы гонщиков лучше, чем Кристиан Хорнер. Не скажу, что такого не было при Хорнере, но у Лорана есть необходимая компетенция, образование и опыт, чтобы вести такие беседы с инженерами. И инженеры уважают взгляды Мекиса.

Несмотря на все свои сильные стороны, Хорнер не является инженером. Думаю, иногда требуется, чтобы на высокой должности был человек, который понимает инженерные принципы и может в данном случае встать на сторону Макса, а не сказать, что инженерам виднее. Не могу сказать, как было устроено раньше, но в этот раз подобного точно не было», — приводит слова Крофта PlanetF1.

