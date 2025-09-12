Скидки
Вассёр: Вольф останется моим другом на ближайшие 30 лет

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о своей дружбе с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Мы стараемся разделять дружбу и борьбу на трассе. Конечно, мы сражаемся как с точки зрения позиций на трассе, так и в найме сотрудников. Но мы умные люди. И, разумеется, я надеюсь, что мы будем держать в уме последние 25 лет дружбы. Если мы боремся в субботу и воскресенье, то знаем, что в понедельник мы это оставим позади.

Когда я позвонил ему, чтобы обсудить переход Хэмилтона, то это был не самый лёгкий звонок. Он очень часто помогал мне на разных этапах жизни, но я стараюсь разделять подобные вещи. Тото останется моим другом на ближайшие 30 лет», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

