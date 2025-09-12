Бен Сулайем: меня атаковали из-за появления «Кадиллака» даже в день, когда умер сын

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о своей борьбе за появление 11-й команды в пелотоне Формулы-1, которой стал «Кадиллак».

«Конечно, всё это не только спорт, но также сфера развлечений и бизнес. Однако нельзя сводить все к машине для зарабатывания денег – так можно потерять душу спорта. Это было бы началом конца. Меня атаковали за борьбу за появление 11-й команды в Формуле-1 на протяжении двух лет жизни. Даже в тот день, когда умер мой сын.

Почему? Они не хотели открытия приёма заявок. Им всё равно. Некоторые из них куплены и не хотели ещё одну команду. Все были против. То, что сделано — это заслуга ФИА, все удары принял на себя я. Готов ли я снова принимать удары? Да – если будет ради чего», — приводит слова бен Сулайема Expressen.