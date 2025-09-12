Херберт считает, что у Ферстаппена есть шансы побороться за титул в 2025 году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о шансах четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за титул в 2025 году.

«Думаю, у Ферстаппена ещё есть небольшой шанс. Болид всё ещё способен одерживать победы, но сумеет ли он это сделать на оставшихся трассах? Это, вероятно, главный вопрос. «Макларен» плохо провёл уикенд в Италии, однако всё равно финишировал третьим и вторым», — приводит слова Херберта Grand Prix.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.