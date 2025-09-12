Юки Цунода оценил свои шансы остаться в «Ред Булл» на сезон-2026

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» оценил свои шансы остаться в австрийской команде на сезон-2026.

«Достаточно или недостаточно я делаю для того, чтобы сохранить своё место на 2026-й, решать им [руководству «Ред Булл»]. Я просто выжимаю максимум из той конфигурации болида, что у меня есть на данный момент. Я просто использую каждую возможность, которую мне дали, и, по-моему, становится ясно, что я могу прогрессировать в каждой гонке.

Но, конечно, мне нужно набирать очки, это очевидно. В общем, я не знаю. Это решать им, мне остаётся только продолжать показывать свой темп», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.