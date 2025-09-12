«Этот парень такой быстрый». Бортолето — о выступлениях с Хюлькенбергом

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето высказался о выступлениях с Нико Хюлькенбергом в составе «Кик-Заубера».

«Я всегда наблюдал за Нико и думал: «Этот парень такой быстрый». А потом, когда я узнал, что буду его напарником по команде, честно говоря, я подумал: «О, это будет непросто. Этот год обещает быть напряжённым для меня». Я знал, что мне нужно будет повысить свой уровень.

Честно говоря, мы очень близки друг к другу по скорости. Если посмотреть на данные, то наши результаты очень близки. Мы многое выжимаем из машины. Просто в этом году борьба в середине пелотона такая плотная, что каждая миллисекунда, которую вы находите, может привести вас к победе или поражению. И в Монце была та ситуация, в которой мы были так близки друг к другу», — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.