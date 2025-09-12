Скидки
Авто Новости

Цунода назвал аспекты, в которых за рулём «Ред Булл» стал сильнее

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода назвал аспекты, в которых за рулём болида RB21 «Ред Булл» стал сильнее.

«Моя ситуация сложная, но в то же время мой квалификационный темп становится всё лучше и лучше. Есть несколько положительных моментов, которые мне очень помогают. Однако в гоночном темпе ещё есть пространство, над которым я могу поработать немного. Хотя, с учётом того, как прошёл Гран-при Италии, где я из-за инцидентов получил повреждения, это непросто. Но я просто должен продолжать бороться, набираться сил и верить в себя», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

После 16 этапов в сезоне-2025 у Цуноды 12 очков и 19-е место в личном зачёте.

