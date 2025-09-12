Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Китайский производитель пылесосов показал гиперкар, очень похожий на Bugatti Chiron

Китайский производитель пылесосов показал гиперкар, очень похожий на Bugatti Chiron
Рендер суперкара от Dreame
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель Dreame Technology Юй Хао показал рендеры первого автомобиля компании, известной производством вакуумных пылесосов и другой бытовой техники. Визуально автомобиль похож на Bugatti Chiron — он повторяет архитектуру передней части французского гиперкара с узнаваемой подковообразной решёткой, а также С-образный профиль боковой части.

Рендер суперкара от Dreame

Рендер суперкара от Dreame

Фото: Dreame Technology

Ранее в Dreame Technology объявили, что намерены построить самый быстрый автомобиль в мире. Подробности о машине Dreame не раскрываются, однако известно, что это будет электрический суперкар, в основе которого будут лежать технологии, разработанные китайской компанией. Кроме того, в Dreame обещают совместимость с экосистемами на базе искусственного интеллекта и бесшовную интеграцию автомобиля в системы умных домов и мобильных устройств.

Рендер суперкара от Dreame

Рендер суперкара от Dreame

Фото: Dreame Technology

Ожидается, что прототип будет представлен уже в 2025 году, а в 2027-м начнётся его серийное производство.

Материалы по теме
Фото
В Малайзии представили собранный вручную спорткар с 821-сильным V8. Цена более $ 500 тыс.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android