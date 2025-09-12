Китайский производитель пылесосов показал гиперкар, очень похожий на Bugatti Chiron

Основатель Dreame Technology Юй Хао показал рендеры первого автомобиля компании, известной производством вакуумных пылесосов и другой бытовой техники. Визуально автомобиль похож на Bugatti Chiron — он повторяет архитектуру передней части французского гиперкара с узнаваемой подковообразной решёткой, а также С-образный профиль боковой части.

Рендер суперкара от Dreame Фото: Dreame Technology

Ранее в Dreame Technology объявили, что намерены построить самый быстрый автомобиль в мире. Подробности о машине Dreame не раскрываются, однако известно, что это будет электрический суперкар, в основе которого будут лежать технологии, разработанные китайской компанией. Кроме того, в Dreame обещают совместимость с экосистемами на базе искусственного интеллекта и бесшовную интеграцию автомобиля в системы умных домов и мобильных устройств.

Ожидается, что прототип будет представлен уже в 2025 году, а в 2027-м начнётся его серийное производство.