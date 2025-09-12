Из-за участия Ферстаппена в GT3 на «Северной петле» организаторы ожидают 50 тыс. фанатов

Организаторы гонки GT3, которая 14 сентября пройдёт по «Северной петле» на трассе «Нюрбургринг», ожидают появления 50 тыс. человек из-за участия четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»), сообщило издание De Telegraaf.

В качестве меры предосторожности были открыты две дополнительные трибуны: AMG и Schwalbenschwanz. Сегодня, 12 сентября, Ферстаппен принял участие в практике на немецкой трассе, чтобы также повысить свою лицензию в серии NLS.

«То, что он участвует в этой гонке, многое говорит о его увлечённости автоспортом. Он показывает, что он не дива, а настоящий гонщик», — приводит слова одного из немецких журналистов De Telegraaf.