Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Из-за участия Ферстаппена в GT3 на «Северной петле» организаторы ожидают 50 тыс. фанатов

Из-за участия Ферстаппена в GT3 на «Северной петле» организаторы ожидают 50 тыс. фанатов
Комментарии

Организаторы гонки GT3, которая 14 сентября пройдёт по «Северной петле» на трассе «Нюрбургринг», ожидают появления 50 тыс. человек из-за участия четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»), сообщило издание De Telegraaf.

В качестве меры предосторожности были открыты две дополнительные трибуны: AMG и Schwalbenschwanz. Сегодня, 12 сентября, Ферстаппен принял участие в практике на немецкой трассе, чтобы также повысить свою лицензию в серии NLS.

«То, что он участвует в этой гонке, многое говорит о его увлечённости автоспортом. Он показывает, что он не дива, а настоящий гонщик», — приводит слова одного из немецких журналистов De Telegraaf.

Материалы по теме
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android