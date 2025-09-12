Нико Хюлькенберг объяснил, почему в этом сезоне слабо выступает в квалификациях

38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Кик-Заубер», объяснил, почему в этом сезоне слабо выступает в квалификациях.

«Если вы не хорошо чувствуете машину на все 100%, вы платите за это на отрезках на трассе. Буфера просто больше нет. На «Хаасе» я мог выезжать ночью и знал, что круг выйдет хорошим. С «Заубером» я всё ещё не являюсь единым целым на каждом повороте. И если что-то решается и вы стоите на пороге между сегментами, то я быстро оказываюсь не на той стороне», — приводит слова Хюлькенберга издание Auto Motor und Sport.

После 16 этапов в сезоне-2025 у Нико 37 очков и 10-е место в личном зачёте.