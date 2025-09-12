Эксперт Хьюз: как скоро у Леклера появится желание двигаться дальше без «Феррари»?

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказался о будущем Шарля Леклера в «Феррари».

«В Формуле-1 конкурентное давление рано или поздно разрушает всё. Даже самые гармоничные отношения не могут бесконечно противостоять неудачам. Конечно, неудачи можно трактовать по-разному, в зависимости от ожиданий. Успехом для «Рейсинг Буллз» стало бы пятое место в Кубке конструкторов в этом году. Такой результат был бы катастрофическим для «Феррари» или «Ред Булл».

В «Феррари» всегда самые высокие ожидания, и давление как от успехов, так и от неудач было очень ощутимым. Успех «Феррари» эпохи Шумахера был прерван усталостью и желанием Луки ди Монтедземоло сделать команду более итальянской. С тех пор как в 2007 году Кими Райкконен завоевал титул чемпиона, постоянные результаты «почти, но не совсем» привели к циклам увольнений, напоминающим день сурка.

Фернандо Алонсо едва не завоевал титул в свой первый год в «Феррари». Почти. Два года спустя он снова был близок к победе. Но из-за того, что ему не удалось завоевать корону, разногласия между ним и командой переросли в разрыв. Его сменщику Себастьяну Феттелю пришлось пережить примерно то же самое. Предоставит ли «Феррари» Леклеру машину для борьбы за титул?

Как долго Шарль Леклер, семь лет выигрывавший гонки, но ни разу не претендовавший на титул, сможет сохранять веру в себя? Возможно, он — самый быстрый гонщик на стартовой решётке, способный вопиющим образом раскрывать болид, он отдаёт годы своей максимальной скорости организации, которая ещё не вполне сформировалась. Как скоро у него появится желание двигаться дальше?» — написал Хьюз в своей колонке на сайте Motor Sport Magazine.