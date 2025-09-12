Бриаторе — о проблемах «Альпин»: наш нынешний двигатель — серьёзное препятствие

Исполнительный советник команды «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о трудностях французов в сезоне-2025.

«В какой-то момент вам приходится делать выбор. У «Альпин» нет ресурсов для модификации болида 2025 года выпуска и разработки машины 2026-го. Честно говоря, мы думали, что в этом году мы будем намного лучше. Двигатель, который у нас есть, на самом деле является серьёзным препятствием. Особенно сейчас, когда все 20 машин в секунде друг от друга.

Если вы окажетесь на 0,2 медленнее, то будете где-то с шестого по 17-е место. Недостаточная мощность силовой установки «Альпин» ставит перед нами проблему: как дела у конкурентов? В 2024 году «Альпин» завоевала подиумы с тем же двигателем. Так ли это плохо или нам не стоит возлагать ответственность на шасси, разработанное в Энстоуне?» — приводит слова Бриаторе издание Auto Hebdo.