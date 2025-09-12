Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен оценил работу Ханс-Дитера Флика в «Барселоне»

Макс Ферстаппен оценил работу Ханс-Дитера Флика в «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» оценил работу главного тренера Ханс-Дитера Флиса в «Барселоне».

— Говоря о «Барселоне», в прошлом году ты был одним из немногих, кто перед предсезонной подготовкой был уверен, что «Барса» будет хорошо играть и брать титулы с Фликом. И ты оказался прав!
— Да! (смеётся) Я был уверен в «Барселоне». Но в какой-то момент я также был несколько обеспокоен, потому что в Испании «Барселона» и «Реал» Мадрид — невероятные клубы и конкуренция между ними всегда очень высока. Они постоянно борются за то, кто выиграет Ла Лигу или кто добьётся успеха в целом. Однако я верил.

— Тебе нравится стиль Флика?
— Да. До сих пор всё шло хорошо. Они очень опасны в нападении. Иногда рискуют в обороне. Это зависит от обстоятельств, потому что это то, что работает бо́льшую часть времени. Но, конечно, это также немного зависит от того, как играют другие команды. Нельзя всегда играть по одной и той же схеме. Однако мне это нравится. И всё идёт хорошо, — приводит слова Ферстаппена издание Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Из-за участия Ферстаппена в GT3 на «Северной петле» организаторы ожидают 50 тыс. фанатов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android