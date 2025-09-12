Макс Ферстаппен оценил работу Ханс-Дитера Флика в «Барселоне»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» оценил работу главного тренера Ханс-Дитера Флиса в «Барселоне».

— Говоря о «Барселоне», в прошлом году ты был одним из немногих, кто перед предсезонной подготовкой был уверен, что «Барса» будет хорошо играть и брать титулы с Фликом. И ты оказался прав!

— Да! (смеётся) Я был уверен в «Барселоне». Но в какой-то момент я также был несколько обеспокоен, потому что в Испании «Барселона» и «Реал» Мадрид — невероятные клубы и конкуренция между ними всегда очень высока. Они постоянно борются за то, кто выиграет Ла Лигу или кто добьётся успеха в целом. Однако я верил.

— Тебе нравится стиль Флика?

— Да. До сих пор всё шло хорошо. Они очень опасны в нападении. Иногда рискуют в обороне. Это зависит от обстоятельств, потому что это то, что работает бо́льшую часть времени. Но, конечно, это также немного зависит от того, как играют другие команды. Нельзя всегда играть по одной и той же схеме. Однако мне это нравится. И всё идёт хорошо, — приводит слова Ферстаппена издание Mundo Deportivo.