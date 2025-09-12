В Bild рассказали, сколько adidas заплатит «Ауди». Сумма меньше, чем получил «Мерседес»

Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas заплатит команде Формулы-1 «Ауди» меньше, чем «Мерседесу», сообщили в издании Bild.

По данным немецких журналистов, соглашение adidas и «Ауди» рассчитано на сумму на € 5 млн меньше, чем соглашение с коллективом Тото Вольфа. «Мерседес» по договору с adidas получил € 30 млн, в то время как «Ауди» — € 25 млн.

Генеральный директор «Ауди» Гернот Доллнер сказал пресс-службе: «Adidas и «Ауди» имеют долгую историю в спорте высших достижений. Теперь мы хотим вместе совершить прорыв в премьер-классе».

Генеральный директор аdidas Бьорн Гулден добавил: «Появление четырёх колец и трёх полосок в паддоке в 2026 году — это новая глава в автоспорте. Мы не можем дождаться».