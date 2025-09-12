Скидки
Бриаторе: я вернулся в Формулу-1 не для того, чтобы быть туристом

Бриаторе: я вернулся в Формулу-1 не для того, чтобы быть туристом
Исполнительный советник команды «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о целях французов в сезоне-2026.

«В 2026 году у нас будет такой же двигатель, как и у других, возможно, он станет лучше или нет, но у нас больше не появится оправданий, как сейчас [с силовой установкой]. Аэродинамическая труба и инженеры работают хорошо. Финансирование осуществляется при поддержке «Рено» и наших спонсоров. У команды есть всё для успеха. И мы должны это сделать, так как наш потенциал позволяет нам попасть в топ-4 или в топ-6, если всё пойдёт хорошо.

Я вернулся не для того, чтобы изображать туриста. Франсуа Прово (генеральный директор «Рено». — Прим. «Чемпионата») хочет конкурентоспособную команду, и я гарантирую вам, что в следующем году мы будем там. Это значит, что мы будем на подиумах. Так что все части нашей команды — от коммерческой части до технической — все очень мотивированы», — приводит слова Бриаторе Auto Hebdo.

Бриаторе — о проблемах «Альпин»: наш нынешний двигатель — серьёзное препятствие
