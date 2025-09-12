Видео: выезд Ферстаппена на «Нордшляйфе», где он получает лицензию для GT3

В социальных сетях появился видеоролик, на котором четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выезжает на практику на «Северной петле» на трассе «Нюрбургринг».

Макс за рулём «Порше Кайман» в цветах своей команды «Ферстаппенком» принял участие в практике на немецкой трассе для получения лицензии для участия в классе GT3 в гонках на выносливость «Нюрбургринга» (LMS). Из-за отсутствия лицензии до практики мощность «Порше» Ферстаппена была снижена до 300 л. с. По окончании практики организаторы сообщили, что нидерландец успешно справился с первой частью теста, необходимой для получения лицензии.