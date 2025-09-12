Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: выезд Ферстаппена на «Нордшляйфе», где он получает лицензию для GT3

Видео: выезд Ферстаппена на «Нордшляйфе», где он получает лицензию для GT3
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выезжает на практику на «Северной петле» на трассе «Нюрбургринг».

Макс за рулём «Порше Кайман» в цветах своей команды «Ферстаппенком» принял участие в практике на немецкой трассе для получения лицензии для участия в классе GT3 в гонках на выносливость «Нюрбургринга» (LMS). Из-за отсутствия лицензии до практики мощность «Порше» Ферстаппена была снижена до 300 л. с. По окончании практики организаторы сообщили, что нидерландец успешно справился с первой частью теста, необходимой для получения лицензии.

Материалы по теме
Из-за участия Ферстаппена в GT3 на «Нордшляйфе» организаторы ожидают 50 тыс. фанатов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android