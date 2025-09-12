Скидки
«Гонки — не только профессия, но и хобби». Ферстаппен — об участии в гонке на «Нордшляйфе»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о своём участии в гонке на «Нордшляйфе» на трассе «Нюрбургринг».

«Гонки — это не только моя профессия, но и хобби. В эти выходные на «Северной петле» я буду участвовать с целью получить обязательное разрешение, необходимое для того, чтобы выступать здесь на машине GT3, которая мне очень нравится. «Нордшляйфе» занимает первое место в моём списке трасс, на которых я хотел бы гоняться, поскольку она чрезвычайно сложная и требовательная, с её огромной дистанцией и плотной исторической планировкой. Я не могу дождаться!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба трассы.

